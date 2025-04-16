Скончалась старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова
Старейшая актриса московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова скончалась в возрасте 90 лет. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба театра в Telegram-канале.
«Сегодня, 16 апреля 2025 года, на 91-м году жизни после продолжительной болезни скончалась старейшая актриса нашего театра Нина Павловна Горшкова», — указано в сообщении.
Актриса Горшкова выступала в театре «Ленком» 64 года с 1961 года. Она сыграла в таких спектаклях, как «Ночное чудо», «Бременские музыканты», «Золотой ключик», «Голубая роза», «Гамлет» под режиссерством Глеба Панфилова и в других постановках. Свою последнюю роль актриса сыграла в спектакле «Поминальная молитва».