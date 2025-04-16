Топ-менеджер Rambler&Co стал председателем Общественного совета при Россотрудничестве
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- Топ-менеджер Rambler&Co стал председателем Общественного совета при Россотрудничестве
Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве. Об этом стало известно 15 апреля.
Уточняется, что прежний глава Общественного совета Игорь Чайка назначен заместителем руководителя Россотрудничества. Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сохранит статус почетного президента совета.
На повестке дня с новым председателем совет обсудил подготовку к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, перспективы работы Русских домов за рубежом и другие вопросы в сфере международного сотрудничества.
«Для меня большая честь возглавить Общественный совет при Россотрудничестве, благодарю за оказанное доверие. Деятельность Россотрудничества в нынешних обстоятельствах как никогда актуальна и важна, со своей стороны я приложу все необходимые усилия для эффективной реализации поставленных задач», — отметил Цыпер.
Отмечается, что Общественный совет при Россотрудничестве обеспечивает учет интересов граждан России при реализации государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества, осуществляя контроль за деятельностью организации и предоставляя экспертную поддержку с учетом мнения гражданского общества.
Андрей Цыпер присоединился к Rambler&Co в 2013 году, в марте 2018-го он стал исполнительным директором по медиа. Он отвечает за управление бизнесом и стратегическое развитие таких изданий, как «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат» и других медиаактивов.