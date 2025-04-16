Эндокринолог предупредила о возможных последствиях приема БАДов с маркетплейсов

Опасность приема биологически активных добавок (БАД) с маркетплейсов в том, что эти препараты могут содержать опасные вещества. Об этом 16 апреля «Известиям» сообщила эндокринолог-диетолог Юлия Сидорова.

По ее словам, в истории человечества существует множество препаратов, которые когда-то использовались для снижения веса, и некоторые из них приводили к побочным эффектам. Одним из таких средств является сибутрамин.

В БАДах могут содержаться запрещенные вещества, потому что подобные препараты не проходят клинических испытаний, у них нет определенной классификации, отметила врач.

«Сибутрамин с 2010 года уже запрещен к применению. Опасность применения биологически активных добавок с маркетплейсов именно в том, что мы не знаем, какой там состав. Там могут быть опасные вещества, такие, как сибутрамин, гормоны щитовидной железы, которые также были обнаружены независимыми лабораторными экспертизами», — пояснила Сидорова.

Он подчеркнула, что средства для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», как правило, используют люди с избыточной массой тела или ожирением, у которых высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Если мы говорим про неизвестный состав, про экстремальное похудение, которое «гарантируют» эти таблетки, это связано с повышенным риском сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов, инсультов, а также нарушениями нервной системы, бессонницей, нарушением сна, тревожностью», — заключила эндокринолог-диетолог.

Ранее 16 апреля «Известия» в ходе расследования выяснили, что препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», получившие популярность благодаря видеороликам в социальной сети TikTok, содержат сибутрамин. При этом в инструкции указано, что в составе БАДа — исключительно натуральные растительные компоненты. Роспотребнадзор подготовил требование предоставить документы о содержании наркотиков в популярных средствах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс».

Пострадавшая Полина Хлыповка, принимавшая для похудения таблетки «Молекула», в этот же день в беседе с «Известиями» поделилась, что оказалась в результате применения препарата «в своем максимальном весе». Девушка в течение двух месяцев принимала таблетки, страдая от невыносимой жажды и потоотделения.