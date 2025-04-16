Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии против Google подали иск на $6,6 млрд из-за «доминирования» на рынке
Общество
Синоптик сообщил о температурном рекорде для 16 апреля в Москве
Мир
Рубио и Уиткофф прибудут в Париж для обсуждения мирного урегулирования на Украине
Спорт
Баскетболистка Косу назвала невероятным моментом выбор «Миннесотой» на драфте WNBA
Мир
Фицо осудил Каллас за слова о «последствиях» поездки на 9 Мая в РФ
Общество
СК возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на энергообъект в Курске
Спорт
Хоккеист «СКА-1946» отстранен на семь игр за удар локтем в голову судьи
Мир
Фицо заявил об отказе Словакии оказывать военную поддержку Украине
Мир
В Газе сообщили о 25 погибших за сутки от ударов со стороны Израиля
Экономика
Экономист спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на мировой арене
Мир
Ким Чен Ын открыл новый жилой квартал в Пхеньяне на 10 тыс. квартир
Мир
Самолет с последней группой российских спасателей вернулся из Мьянмы
Мир
Каллас обвинила Израиль в переходе границ допустимого из-за действий в Газе
Общество
Нарколог рассказал о психостимуляторе в составе препарата «Молекула»
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Сочи
Мир
Израиль выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
Общество
Гособвинение запросило 12 лет заключения для генерала Шамарина по делу о взятке

Эндокринолог предупредила о возможных последствиях приема БАДов с маркетплейсов

Эндокринолог Сидорова: неизвестный состав БАДов повышает риск заболеваний сердца
0
EN
Фото: Global Look Press/Julia Pfeifer
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Опасность приема биологически активных добавок (БАД) с маркетплейсов в том, что эти препараты могут содержать опасные вещества. Об этом 16 апреля «Известиям» сообщила эндокринолог-диетолог Юлия Сидорова.

По ее словам, в истории человечества существует множество препаратов, которые когда-то использовались для снижения веса, и некоторые из них приводили к побочным эффектам. Одним из таких средств является сибутрамин.

В БАДах могут содержаться запрещенные вещества, потому что подобные препараты не проходят клинических испытаний, у них нет определенной классификации, отметила врач.

«Сибутрамин с 2010 года уже запрещен к применению. Опасность применения биологически активных добавок с маркетплейсов именно в том, что мы не знаем, какой там состав. Там могут быть опасные вещества, такие, как сибутрамин, гормоны щитовидной железы, которые также были обнаружены независимыми лабораторными экспертизами», — пояснила Сидорова.

Он подчеркнула, что средства для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», как правило, используют люди с избыточной массой тела или ожирением, у которых высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Если мы говорим про неизвестный состав, про экстремальное похудение, которое «гарантируют» эти таблетки, это связано с повышенным риском сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов, инсультов, а также нарушениями нервной системы, бессонницей, нарушением сна, тревожностью», — заключила эндокринолог-диетолог.

Побочный дефект: в популярном БАДе для похудения «Молекула» нашли наркотик
Кто и как наживается на здоровье женщин и подростков

Ранее 16 апреля «Известия» в ходе расследования выяснили, что препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», получившие популярность благодаря видеороликам в социальной сети TikTok, содержат сибутрамин. При этом в инструкции указано, что в составе БАДа — исключительно натуральные растительные компоненты. Роспотребнадзор подготовил требование предоставить документы о содержании наркотиков в популярных средствах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс».

Пострадавшая Полина Хлыповка, принимавшая для похудения таблетки «Молекула», в этот же день в беседе с «Известиями» поделилась, что оказалась в результате применения препарата «в своем максимальном весе». Девушка в течение двух месяцев принимала таблетки, страдая от невыносимой жажды и потоотделения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025