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В Германии обвинили в убийствах «помогавшего» умереть неизлечимо больным врача

Reuters: в ФРГ обвинили в убийствах врача, «помогавшего» умереть неизлечимо больным
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt
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Прокуратура Берлина предъявила обвинение в убийствах врачу, подозреваемому во введении смертельных доз различных лекарств неизлечимо больным пациентам. Об этом 16 апреля сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что обвинение предъявлено по 15 пунктам соответствующей статьи. Согласно материалу, он вводил пациентам обезболивающее и миорелаксант без их ведома или согласия. По данным агентства, 40-летний подозреваемый находится под стражей с августа 2024 года. Прокуроры также настаивают на вынесении врачу пожизненного запрета на профессиональную деятельность.

«По словам прокуроров, подозреваемый, официальное имя которого не названо в соответствии с немецкими законами о конфиденциальности, не признал себя виновным», — уточняется в материале.

Reuters уточняет, что первоначально медицинского работника подозревали в причастности к четырем смертям в 2024 году. По данным прокуратуры, он пытался скрыть факты гибели пациентов с помощью поджога квартир жертв. Продолжающееся расследование выявило новые случаи смертей в 2021 году. Отмечается, что число жертв может увеличиться.

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Газета Bild 15 марта сообщила об обвинении медбрат клиники Рейн-Маас в немецком городе Вюрзелене в смертельных инъекциях не менее девяти пациентам учреждения. По данным издания, на его счету также 34 покушения на жизнь. Уточнялось, что врач работал в отделении паллиативной помощи, а его жертвами становились как неизлечимо больные люди, так и уже готовившиеся к выписке пациенты.

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