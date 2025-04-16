Резервисты Германии предложили вернуть на мосты дорожные знаки «танки»

Немецкие резервисты заявили о необходимости вернуть на мосты в стране дорожные знаки «танки», которые бы указывали, что через них может пройти тяжелая военная техника. Об этом 16 апреля сообщила газета Rheinische Post.

«Такие знаки появились еще во времена холодной войны и информировали военнослужащих о несущей способности мостов. Их убирают с обочин дорог уже много лет, однако, учитывая новую ситуацию угроз, растет необходимость их восстановления», — пишет издание.

Как отметил глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург, сейчас бундесвер не знает, через какие надводные сооружения можно перебросить танки, так как прочность многих мостов не установлена или же они полностью закрыты.

«В таком случае нужно вновь установить дорожные знаки с указанием грузоподъемности для транспортных средств военного назначения», — предложил он.

Отмечается, что вес современных немецких боевых танков составляет от 50 т, а это серьезно ограничивает количество мостов, по которым они могут проехать. Однако военное ведомство страны заявило, что пока не планирует восстанавливать знаки, так как у бундесвера есть своя база данных, где указана грузоподъемность всех переправ, добавила «Газета.Ru».

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 18 марта сообщила, что Европа должна иметь к 2030 году сильную оборону, для этого необходимо перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, для этого следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидронных систем.