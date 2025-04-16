Песков назвал продление мобилизации на Украине попыткой сохранения киевского режима
Верховная рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения в попытке сохранения киевским режимом своей неустойчивой конструкции. Об этом 16 апреля на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию», — отметил он.
Пресс-секретарь президента отметил, что на Украине «дело идет к сильно авторитарным тенденциям». Он напомнил, что Киев сохраняет для себя запрет на ведение каких-либо переговоров.
Ранее в этот день депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада поддержала продление военного положения в стране на 90 дней. За высказались 357 депутатов и один выступил против — Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Рада также согласилась с продлением на 90 дней всеобщей мобилизации.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после достижения режима прекращения огня с Россией может закончиться и военное положение. По его мнению, без гарантий безопасности украинской стороне от западных стран прекращение огня невозможно.