В офисе главы Центра независимой журналистики Гагаузии проходят обыски
Обыски проходят 16 апреля в офисе кабельного телевидения в Комрате, принадлежащем председателю Центра независимой журналистики Гагаузии Степану Пирон. Об этом сообщили в пресс-службе главы Гагаузии.
Здание штурмовало спецподразделение Fulger, входная дверь оказалась выбита. В настоящее время в помещении продолжают работу сотрудники силовых структур.
«В прошлый раз украли у человека наушники. Это Fulger заходил в помещение вместе с органами и украли оборудование у человека», — заявил Пирон, добавив, что изъятие предметов не было официально задокументировано.
Также стало известно, что аналогичные рейды проходят в офисе кабельного телевидения в селе Кирсово. Официальные причины следственных мероприятий пока не уточняются.
15 апреля сообщалось, что Гагаузия потребует внешнего аудита, чтобы восстановить законность и защитить права региона. Уточнялось, что замечания и юридические аргументы направят в Венецианскую комиссию Совета Европы, в Совет Безопасности ООН и иные международные организации.