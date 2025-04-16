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Посол РФ предрек эскалацию конфликта на Украине из-за возможного ввода войск Данией

Посол Барбин: возможная отправка войск на Украину глубже втянет Данию в конфликт
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Фото: TASS/VALDA KALNINA
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Возможная отправка Данией военного континента на Украину может привести к эскалации конфликта. С таким мнением 16 апреля выступил посол РФ в Дании Владимир Барбин в письменном комментарии телеканалу TV2.

«Отправка датских военнослужащих на Украину, в том числе для изучения боевого опыта, всё глубже втягивает Данию в конфликт на Украине и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию», — считает он.

По мнению посла, подобное решение может полностью перечеркнуть попытки европейской страны выйти на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на украинской территории.

Кроме того, Барбин добавил, что миссия представляет опасность для жизни датских военнослужащих, а также напомнил, что вся украинская военная инфраструктура является законной целью поражения для Вооруженных сил России.

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Еще в 2023 году Барбин сообщал, что Дания всё глубже втягивается в конфликт на Украине. Он уточнял, что в подобных условиях основы для диалога и сотрудничества с российской стороной не существует.

Ранее, 11 апреля, газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком на пять лет, что, как уточнялось, обсуждается Лондоном и другими партнерами по «коалиции желающих».

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