Причиной пожара в незаконном приюте в Кемерово стало замыкание в электрощитке дома
Причиной пожара в незаконном приюте в Кемерово, где 24 декабря 2022 года погибли 23 человека, стало замыкание во внешнем электрощитке дома. Об этом 16 апреля сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.
«Причина пожара была не внутри здания, где произошел пожар, а была на электрощитке, который располагался снаружи здания на наружной стене», — приводит его слова ТАСС.
Смертельный пожар в работавшем неофициально приюте для бездомных на улице Таврической произошел в ночь на 24 декабря 2022 года. В результате происшествия погибли 23 человека, еще пятеро пострадали. В правоохранительных органах сообщали, что администрация сгоревшего приюта грубо нарушала требования пожарной безопасности. Экспертиза установила, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
Организатор приюта, пастор Андрей Смирнов, был задержан. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Также к четырем годам лишения свободы приговорили инспектора по пожарному надзору Романа Плета.