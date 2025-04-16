Китаянка Цзюй Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира по шахматам
Шахматистка из КНР Цзюй Вэньцзюнь 16 апреля защитила титул чемпионки мира, обыграв победительницу шахматного турнира претенденток китаянку Тань Чжунъи.
Турнир состоялся в Шанхае и Чунцине. Цзюй Вэньцзюнь сыграла вничью белыми фигурами в девятой партии против соперницы и смогла одержать пятую победу подряд начиная с 2018 года, уточняет портал Chess.com.
Поединок завершился счетом 6,5 на 2,5 очка.
28 января 16-го чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен проиграл 14-летнему россиянину Давиду Ахмедову в онлайн-турнире «Титульный вторник». Шахматист из РФ обыграл его во втором турнире.
На следующий день Ахмедов поделился с «Известиями», что Карлсен является его кумиром. По его словам, в течение многих лет норвежец демонстрирует шикарную игру.