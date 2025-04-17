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Врач рассказала об опасности нарушения стула

Гастроэнтеролог Кашух: регулярное нарушение стула может говорить о раке
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Фото: TASS/Fabian Nitschmann
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Регулярное нарушение стула может сигнализировать о раке. Если диарея продолжается 7–10 дней и сопровождается повышением температуры или слабостью, то стоит обратиться к врачу. Впрочем, нарушение может быть связано со стрессом или погрешностями в питании. Об этом «Известиям» 17 апреля рассказала эксперт Лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Нарушение работы кишечника может вызвать недостаток или избыток клетчатки и воды в рационе, употребление в пищу непривычных или некачественных продуктов, злоупотребление алкоголем. Также стул может нарушиться при приеме лекарственных препаратов, например антибиотиков, обезболивающих, антидепрессантов», — уточнила специалист.

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Кашух добавила, что работа кишечника нередко нарушается из-за сидячего образа жизни, стресса и инфекционных заболеваний. Врач объяснила, что с нарушениями, связанными с рационом, острой инфекцией или стрессом, легче решить. Однако, если диарея или запор беспокоят 7–10 дней или дольше и сопровождаются тревожными симптомами, необходимо пройти расширенное обследование.

Боль, вздутие живота, повышение температуры и слабость часто указывают на воспалительные заболевания желудка и кишечника. Например, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, болезнь Крона.

«Еще один тревожный симптом — наличие крови в каловых массах. Это может быть признаком геморроя, колита. Также кровь в кале, особенно на фоне резкого беспричинного похудения, — один из характерных симптомов онкологических заболеваний кишечника», — заявила гастроэнтеролог.

Она отметила, что к хроническим запорам могут привести не только заболевания желудочно-кишечного тракта, но и сахарный диабет, патологии щитовидной железы, неврологические расстройства. А диарею могут спровоцировать синдром раздраженного кишечника, недостаток ферментов, необходимых для переваривания тех или иных продуктов, целиакия — непереносимость глютена.

Для профилактики нарушения стула врач порекомендовала соблюдать питьевой режим, придерживаться здорового рациона, в котором достаточно белка, овощей, круп, фруктов и зелени, как можно реже употреблять фастфуд и продукты глубокой переработки. Для нормализации работы кишечника важна регулярная физическая активность: прогулки, фитнес, танцы, плавание, йога. Эти занятия, по словам специалиста, не только улучшают кровообращение в брюшной полости и положительно влияют на перистальтику кишечника, но и снижают уровень стресса.

Ранее, 15 апреля, врач-онколог, онкохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Руслан Басанов рассказал «Известиям» о симптомах и диагностике рака горла. По его словам, первые сигналы рака горла — затрудненное глотание, постоянная боль в горле, отдающая в ухо, осиплость голоса, шумное дыхание во сне и беспричинный кашель во время еды. Врач отметил, что это заболевание часто маскируется под обычные воспалительные процессы.

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