Политолог допустила давление Трампа на ЕС для отказа от поддержки Зеленского

Президент США Дональд Трамп может вмешаться в принятие решений в Евросоюзе (ЕС), чтобы объединение отказалось от поддержки украинского лидера Владимира Зеленского. Таким мнением в беседе с «Известиями» 16 апреля поделилась политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева.

В этот день газета Politico сообщила, что Трампу и его команде не понравилась поддержка Зеленского со стороны Евросоюза (ЕС) после его скандальной встречи с американским лидером в овальном кабинете.

Она отметила, что позиция Евросоюза в новых геополитических условиях является достаточно воинственной, но при этом не до конца сформированной.

«Они будут поддерживать Зеленского просто потому, что они пока не сформировали позицию. Они не могут откатить», — подчеркнула она.

По ее словам, смена риторики в США была логичной: в Белый дом пришла новая администрация.

«В Европейском союзе всё несколько иначе, и так не получится. И поэтому они до сих пор не понимают, что делать. Более того, они настолько закостенелы, что до сих пор продолжают агрессивную политику по отношению к России, а также продолжают поддержку Зеленского», — сказала Елисеева.

Политолог подчеркнула, что в случае если ЕС продолжит соответствующую риторику, то это вынудит Трампа вмешаться.

«Трампу в любом случае придется вмешиваться. Вмешиваться в европейское управление, в принятие решений в ЕС, разговаривать, я прошу прощения за это слово, угрожать. Нас всё это еще ждет, потому что пока что это только раскачка, если, конечно, вдруг Трамп сам внезапно не сменит свою позицию», — отметила эксперт.

В ходе встречи Трампа и Зеленского в овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к американской администрации, а также заявил, что политик «играет с жизнями миллионов людей и третьей мировой войной». Он подчеркнул, что украинской стороне всё-таки придется пойти на компромиссы — Зеленский с ним не согласился.

Присутствовавший на встрече лидеров двух государств вице-президент США Джей Ди Вэнс также раскритиковал президента Украины.