Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко раскритиковала ЕС за запрет политикам приезжать на парад Победы в РФ
Мир
Посол РФ предрек эскалацию конфликта на Украине из-за возможного ввода войск Данией
Мир
Рада проголосовала за продление военного положения на Украине до августа
Мир
Генконсульство РФ опровергло данные об экстренном переселении туристов в Хургаде
Мир
Мэр Вашингтона утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина
Политика
Песков заявил о готовности РФ стать гарантом соглашения между Ираном и США
Общество
В России стало меньше бездомных животных
Армия
ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты российской энергетики
Мир
Politico узнала о ярости Трампа на ЕС из-за поддержки Зеленского после ссоры в США
Политика
Путин и эмир Катара обменяются мнениями по Украине и региональным вопросам
Мир
АТОР проверит сообщения о переселении более 300 российских туристов в Хургаде
Общество
Причиной пожара в незаконном приюте в Кемерово стало замыкание в электрощитке дома
Общество
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты
Мир
Песков назвал продление мобилизации на Украине попыткой сохранения киевского режима
Мир
Глава минфина США допустил подписание сделки по ресурсам с Украиной на этой неделе
Мир
Глава МИД Ирана озвучил условия по возможному соглашению с США
Общество
В Татарстане возбудили уголовное дело после массового отравления роллами

Три человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Ульяновской области

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Ульяновской области произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого три человека получили травмы. Об этом 16 апреля сообщило управление МВД России по региону.

Уточняется, что ДТП произошло в 10:10 на трассе М5 «Урал» Николаевского района. По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением и столкнулся с движущейся «Газелью». Оба автомобиля выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с «КамАЗом».

«В результате ДТП пострадало три человека. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — указано в Telegram-канале ведомства.

От цессии до цессии: водители получают иски на сотни тысяч за старые ДТП
В России появилась целая индустрия, связанная с передачей права требовать возмещение ущерба за аварию

15 апреля два человека погибли в ДТП в Новороссийске. По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2104 во время поворота столкнулся с машиной Mercedes. Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025