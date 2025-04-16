Три человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Ульяновской области

В Ульяновской области произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого три человека получили травмы. Об этом 16 апреля сообщило управление МВД России по региону.

Уточняется, что ДТП произошло в 10:10 на трассе М5 «Урал» Николаевского района. По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением и столкнулся с движущейся «Газелью». Оба автомобиля выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с «КамАЗом».

«В результате ДТП пострадало три человека. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — указано в Telegram-канале ведомства.

15 апреля два человека погибли в ДТП в Новороссийске. По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2104 во время поворота столкнулся с машиной Mercedes. Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте.