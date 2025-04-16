ПМЮФ-2025 пройдет под девизом «Право: уроки прошлого для мира будущего»
XIII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ-2025) пройдет под девизом: «Право: уроки прошлого для мира будущего». Это отражает ключевую идею форума — необходимость глубокого осмысления исторического опыта для последующей выработки совместных решений, способных обеспечить развитие и укрепление правовых основ справедливого многополярного мира.
Министр юстиции Российской Федерации, председатель организационного комитета ПМЮФ Константин Чуйченко отметил: «Текущий год ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В этом контексте тема предстоящего форума представляется особенно актуальной. Мы должны помнить о важнейших событиях нашей общей истории, воспринимать их объективно, препятствовать искажению исторических фактов. Уважение прав и основных свобод человека, равенство государственных суверенитетов, добросовестное выполнение всех принятых на себя обязательств и невмешательство во внутренние дела — все те фундаментальные принципы и нормы международного права, утвержденные мировым сообществом еще десятилетия назад, должны и сейчас оставаться императивными условиями равноправного сотрудничества и сбалансированного развития всего человечества».
Девиз ПМЮФ-2025 в очередной раз подчеркивает роль права как главной опоры и основного связующего звена, способного объединить народы и государства для достижения целей всеобщего благополучия и гармоничного развития.