В России произошло 276 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 276 ДТП, в которых погибли 24 и получили ранения 297 человек. 20 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом 16 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Так, в Забайкальском крае на 1094-м км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» (Иркутск — Улан-Удэ — Чита) 55-летний водитель легкового автомобиля в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП виновник автоаварии погиб.

С участием автобусов зафиксировано 26 ДТП, в которых погибших нет, но 28 участникам дорожного движения потребовалась медпомощь. Причиной 18 происшествий с автобусами стало нарушение ПДД, допущенное водителями других транспортных средств. В результате 89 ДТП, 40 из которых произошли на пешеходных переходах и 49 вне зоны их действия, погибли четыре пешехода, еще 88 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 26 детей-пешеходов, 12 из которых получили травмы при пересечении проезжей части в непредназначенных для этого местах.

В Краснодарском крае в вечернее время на 18-м км региональной автодороги Тбилисская — Нововладимирская 31-летняя женщина-водитель наехала на 45-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. Пешеход погиб.

За минувшие сутки зарегистрировано 37 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 36 юных участников дорожного движения, в том числе один пассажир, два велосипедиста и пять водителей мототранспорта в возрасте до 16 лет. По вине перевозившего его в легковом автомобиле отца погиб ребенок-пассажир.

Так, в Рязанской области на 328-м км автодороги федерального значения М-5 «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск) 33-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. В ДТП погибли и сам водитель легковой автомашины, и два его пассажира, в том числе двухлетний сын, в момент происшествия находившийся на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве с использованием ремня безопасности.

Госавтоинспекция напомнила автомобилистам о том, что жизнь и здоровье их пассажиров зависят от навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения за рулем.

«Откажитесь от рискованной манеры управления, превышения разрешенного скоростного режима, резких перестроений, обгонов и других опасных маневров. Всегда оставляйте себе запас времени на то, чтобы успеть адекватно отреагировать на возможное в любой момент изменение дорожной ситуации. Также обращаем внимание водителей на строгое соблюдение правил перевозки детей. Берегите своих юных пассажиров, не допуская со своей стороны даже предпосылки к возможной трагедии», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Так, за первую половину апреля на российских дорогах произошло 225 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых погибли шесть, а также получили ранения 259 детей и подростков, указал он.

9 апреля сообщалось, что за первые три месяца 2025 года в России произошло 24 тыс. ДТП, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих аварий погибли 2,6 тыс. человек (–0,8%), ранены 30,6 тыс. (+1,4%).