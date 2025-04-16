Глава МИД Ирана озвучил условия по возможному соглашению с США
Власти Ирана готовы начать обсуждать условия предложенного США соглашения только в том случае, если Вашингтон не станет настаивать на полной ликвидации ядерной программы страны. Об этом 16 апреля заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.
Он уточнил, что Иран сможет начать диалог о возможной сделке, если позиция американцев будет конструктивной.
«Вопрос обогащения урана Ираном — принятый факт, и мы готовы работать над укреплением доверия [с американской стороной], несмотря на потенциальные опасения. Однако вопрос обогащения урана при этом не подлежит обсуждению», — заявил Арагчи журналистам. Трансляцию вел телеканал SNN.
15 апреля верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал положительную оценку после проведения первого раунда переговоров с США в Омане. По его словам, переговоры могут привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям. Именно поэтому, согласно его мнению, необходимо сфокусировать внимание на внутренних возможностях страны.
Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам.
По завершении встречи в МИД Ирана сообщили о продолжении переговоров через неделю. Аракчи уточнил, что в ходе второго раунда Иран обсудит с США рамки возможных соглашений. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп отметил, что переговоры по Ирану проходят хорошо.