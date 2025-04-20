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По зову сердца: как работает отряд «СпасРезерв»

Невидимые герои-добровольцы каждый день приходят на помощь
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Спасатели «СпасРезерва» выезжают на вызовы на спасательной машине — якобы это списанная машина от МЧС (нужно уточнить инфу)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Не все знают, но в Москве уже почти 20 лет дежурит особая команда спасателей. Общественная поисково-спасательная организация «СпасРезерв» объединяет неравнодушных граждан, которые готовы оказать квалифицированную помощь в любой ситуации. Как живет и чем занимается отряд — в специальном фоторепортаже «Известий»
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Спасатели СпасРезерва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Команда «СпасРезерва» — это спасатели-волонтеры, которые заступают на дежурство в свободное от основной работы время
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Форменная бейсболка спасателей с эмблемой СпасРезерва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Они трудятся на общественных началах, но далеко не любители. Все члены отряда проходят профессиональную подготовку наравне с обычными спасателями и пожарными
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Прибыли на вызов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
«СпасРезерв» отправляют на вызовы операторы службы 101 и 112. Они могут усилить пожарные бригады, принять участие в аварийно-спасательных работах или оказать социально-бытовую помощь гражданам
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Мальчик заперся изнутри, встрвоженные родители вызвали спасателей СпасРезерва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Отчеты о дежурствах и помощи простым людям команда публикует в своих соцсетях
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Мальчик не успел испугаться, как оказался на свободе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Маленький мальчик случайно заперся в квартире изнутри и перепугался. Родители обратились за помощью к «СпасРезерву»
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Герои познакомились в «СпасРезерве», полюбили друг друга и поженились
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Члены отряда давно стали одной большой семьей, но эта пара смогла обрести личное счастье
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На обручальном кольце гравировка «спасибо за смену»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Герои-добровольцы познакомились в «СпасРезерве» и полюбили друг друга. На их обручальных кольцах есть памятная гравировка «Спасибо за смену»
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Даже среди тяжелой трудовой смены найдется минутка для нежности
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Даже среди тяжелой трудовой смены найдется минутка для нежности
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Экипировка спасателей включает переноску для животных, вызволенных из труднодоступных мест
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В арсенале спасателей — только профессиональный инвентарь. Но есть и свои особые «инструменты», как, например, переноска для животных
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Спасателями работают не только мужчины, но и женщины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Нередко «СпасРезерв» помогает вызволить домашних питомцев и просто уличных хвостатых из западни. Только за прошлый год добровольцы спасли 321 животное
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Спасатели «СпасРезерва»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Финансируется всё за счет спонсорской помощи и личных средств, зарплаты члены отряда не получают
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На вызове к пожилому человеку
Конечно, в работе спасателей есть место и для трагедии. В «СпасРезерв» обратились родственники пожилого человека, который перестал выходить на связь
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После вскрытия квартиры выяснилось, что пожилой человек скончался. Друзья утешают родственницу умершего
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
К сожалению, после вскрытия квартиры выяснилось, что он уже скончался. И здесь спасатели оказывают уже психологическую помощь
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Время от времени, если возникает затишье, бригада возвращается на базу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Когда вызовы прекращаются и наступает время отдыха, бригада возвращается на базу
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Спасатели СпасРезерва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Здесь есть всё необходимое для того, чтобы перевести дух и даже вздремнуть
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Так как смена длится сутки, если ситуация позволяет, спасатели могут даже вздремнуть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Бригада добровольцев дежурит целые сутки. За 2024 год «СпасРезерв» 301 раз заступал на свой пост
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Но всегда готовы стремительно выехать на место происшествия, если поступил вызов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Команда всегда готова к вызову, даже в ночное время
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На ночном вызове
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На данный момент личный состав отряда состоит на 65% из мужчин и на 35% из женщин. Средний возраст добровольцев — 34 года
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Бывает, спасатели, выезжая на срочный вызов, вынуждены передвигаться по встречной полосе — автомобилистам стоит проявлять понимание и пропускать машину спасателей даже в пробках и не вынуждать выезжать на «встречку» (болезненная тема — спасателей часто ругают в соцсетях за выезд на встречку)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Они несут свою вахту и работают за искреннее и теплое спасибо. Слова благодарности за помощь можно прочитать в интернете
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Смена заканчивается, как и начинается, утром
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Количество выездов спасателей за прошлый год превысило две тысячи. Но количество их добрых дел не счесть
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