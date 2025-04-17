Эксперты рассказали о частом использовании маткапитала при оформлении ипотеки

По данным опроса федерального застройщика «Садовое кольцо», почти половина (46,7%) россиян сегодня планирует улучшение своих жилищных условий за счет накоплений, около 30% рассматривают для покупки новостройки трейд-ин, и только 23,4% готовы взять ипотеку по текущим ставкам. С исследованием ознакомились «Известия» 17 апреля.

По данным исследования, у 48% граждан из числа тех, кто собирается взять ипотечный кредит, первоначальный взнос складывается в основном из многолетних личных сбережений. Еще 28% в качестве взноса используют наследство, а 24% для покупки новостройки готовятся продать свою старую квартиру.

Кроме того, каждый пятый заемщик, оформляющий ипотеку, намерен использовать материнский капитал для первоначального взноса. Также 18,6% респондентов заявили, что рассматривают возможность рождения еще одного ребенка, чтобы получить дополнительные государственные субсидии, которые можно будет направить на покупку нового жилья.

26 марта в Госдуме были озвучены основные принципы государственной семейной политики, в рамках которых значительно расширяется перечень преференций многодетным семьям, продлевается программа материнского капитала до 2030 года, а максимальный размер выплаты по беременности и родам теперь достигает 800 тыс. рублей.

Ранее, 27 марта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о масштабе выплат для многодетных семей и семей с детьми. Депутат отметила, что с 2007 года более 14 млн семей получили материнский семейный капитал. Кроме того, единое пособие на детей получают семьи более чем с 10 млн детей. А с текущего года работающие родители с двумя и более детьми формируют семейные выплаты из уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые смогут получить в 2026 году.