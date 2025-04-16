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Начальник ИК-2 Владимирской области и его зам задержаны по делу о взятках

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Фото: СУ СК РФ
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Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии (ИК) № 2, его заместителя, адвоката и других лиц по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом 16 апреля сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР).

По данным следствия, в 2024 году двое осужденных, отбывающих наказание в ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, передали через посредников взятки должностным лицам колонии. Каждый из них заплатил по 300 тыс. рублей за получение поощрений и положительных характеристик, необходимых для условно-досрочного освобождения. Часть денег получила администрация учреждения, включая начальника колонии.

«Осужденный, действуя через другого осужденного, а также жительницу Москвы, передал взятку заместителю начальника колонии в размере 170 тыс. рублей за перевод на облегченные условия содержания и получение поощрений в целях решения в дальнейшем вопроса об условно-досрочном освобождении», — уточнили на сайте СУ СКР.

Отмечается, что уголовные дела возбуждены по статьям о получении и даче взяток, а также посредничестве во взяточничестве. Фигуранты, включая должностных лиц, двух осужденных и четырех посредников, задержаны. После возбуждения дел сотрудники колонии были уволены.

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15 апреля в Ивановской области член правительства региона — директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук и его первый заместитель задержаны по подозрению в получении более 50 млн рублей в качестве взятки. Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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