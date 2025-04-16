Матвиенко раскритиковала ЕС за запрет политикам приезжать на парад Победы в РФ

Евросоюз (ЕС) дошел до высшей степени цинизма, запрещая политикам приезжать на парад Победы в Россию. Об этом 16 апреля заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты парламента.

Она отметила, что идейный, моральный и ценностный кризисы в Европе на сегодняшний день сложно не заметить.

«Еврочиновники дошли до высшей степени бессовестности, цинизма, когда они уже позволяют себе в формате евродиктатуры требовать от глав суверенных государств не посещать парад Победы в Москве. Это надругательство над памятью миллионов людей, которые отдали свои жизни за освобождение Европы и мира от фашистской чумы», — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, европейские политики прикрывают глаза на поднимающий голову неонацизм и занимаются взращиванием таких нацистских режимов на континенте, как киевский режим.

«Конечно, такой Европе не нужны те, кто помнит и чтит не фальшивую, не извращенную, а настоящую историю», — резюмировала она.

Ранее, 14 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предупредила европейских чиновников, что в случае их посещения России для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы, они столкнутся с «последствиями».

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее заявление жестким и неправильным, а также отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.