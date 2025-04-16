Суд в Челябинске арестовал мужчину по делу о покушении на убийство подростка

Суд в Металлургическом районе Челябинска арестовал подозреваемого по делу о покушении на убийство подростка. Об этом 16 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Обвиняемый в судебном заседании вину не признал, поскольку полагал, что в его действиях отсутствуют умыслы убийства. Вместе с тем каких-либо мотивов в совершении преступления он не высказал», — рассказал старший помощник прокурора Металлургического района Антон Анисимов.

Уточняется, что преступник подрабатывает грузчиком и живет в гостинице. По его словам, он перепутал подростка с деревом.

В ходе заседания суд принял решение об аресте преступника на два месяца, до 15 июня. По результатам предварительного расследования уголовное дело направят в прокуратуру района.

15 апреля мужчина, спасший подростка в Челябинске, рассказал «Известиям» подробности инцидента. По его словам, неизвестный взрослый человек напал с ножом на ребенка и нанес ему множественные ранения.