Собянин выразил соболезнования родным генерал-майора Ивана Слухая
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Московского комитета ветеранов войны генерал-майора Ивана Слухая.
Собянин напомнил и о его фронтовых подвигах, и о труде в мирное время. Кроме того, мэр отметил роль Слухая в развитии ветеранского движения в столице и оценил его вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.
«100 лет жизни Ивана Андреевича вместили в себя целую эпоху, в которой были и благородный учительский труд, и огненные фронтовые дороги, и многолетняя безупречная служба в Вооруженных Силах страны», — подчеркнул Собянин.
Иван Слухай прошел всю Великую Отечественную войну, после этого 42 года прослужил в Вооруженных силах СССР (из них 40 лет — в войсках противовоздушной обороны). Звание генерал-майора ему было присвоено в 1972 году. После увольнения в запас он возглавил Московский комитет ветеранов войны.