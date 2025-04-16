Пушков связал призыв Каллас не участвовать в параде Победы с оправданием нацистов
Представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас, угрожая мировым лидерам, которые собираются принять участие в параде Победы в Москве, встает в один ряд с теми, кто оправдывает героизацию пособников нацистов на Украине. Об этом 16 апреля сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Представители, по сути, оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается. Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — написал Пушков в Telegram-канале.
14 апреля Каллас предупредила европейских чиновников, что в случае их посещения РФ для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы, они столкнутся с «последствиями».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал ее заявление жестким и неправильным, а также отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.