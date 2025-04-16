В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняты. Об этом 16 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В 10:37 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что ограничения сняты в нижегородской воздушной гавани Стригино и ярославском аэропорту Туношна.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели этим утром. Кореняко уточнял, что соответствующую меру приняли с целью обеспечения безопасности полетов гражданских судов.