Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Ивановской области
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Шуя в Ивановской области пострадали два человека. Об этом 16 апреля сообщили в Telegram-канале правительства региона.
«Погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь. Система оповещения отработала штатно», — указано в заявлении.
В правительстве Ивановской области также отметили, что эвакуация не объявлялась. Уточняется, что профильные службы уже ликвидируют последствия атаки дронов.
Об атаке беспилотников в Ивановской области стало известно ранее в этот день. По данным Министерства обороны РФ, силы противовоздушной обороны с 8:00 до 9:40 мск сбили семь украинских БПЛА самолетного типа над территорией региона.