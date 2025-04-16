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Глава минфина США допустил подписание сделки по ресурсам с Украиной на этой неделе

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Соглашение по ресурсам между США и Украиной, возможно, подпишут на этой неделе. Об этом 16 апреля рассказал министр финансов США Скотт Бессент Bloomberg.

«Мы очень, очень близки», — рассказал он, говоря о подписании сделки.

Как уточняет агентство, переговоры сторон всё еще продолжаются.

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Бессент 4 апреля выразил надежду, что ресурсная сделка с Украиной будет подписана. По его словам, Соединенные Штаты рассматривают заключение соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды.

Газета The Wall Street Journal сообщила 29 марта, что Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. Согласно информации издания, в рамках нового соглашения Вашингтон не только будет обладать доступом к редкоземельным металлам Украины, но и сможет извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов.

На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минеральным ресурсам.

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