Глава минфина США допустил подписание сделки по ресурсам с Украиной на этой неделе
Соглашение по ресурсам между США и Украиной, возможно, подпишут на этой неделе. Об этом 16 апреля рассказал министр финансов США Скотт Бессент Bloomberg.
«Мы очень, очень близки», — рассказал он, говоря о подписании сделки.
Как уточняет агентство, переговоры сторон всё еще продолжаются.
Бессент 4 апреля выразил надежду, что ресурсная сделка с Украиной будет подписана. По его словам, Соединенные Штаты рассматривают заключение соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды.
Газета The Wall Street Journal сообщила 29 марта, что Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. Согласно информации издания, в рамках нового соглашения Вашингтон не только будет обладать доступом к редкоземельным металлам Украины, но и сможет извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов.
На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минеральным ресурсам.