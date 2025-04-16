Собянин рассказал о программе фестиваля «Пасхальный дар»
В рамках фестиваля «Пасхальный дар» художники столичных школ искусств распишут двухметровые арт-объекты — 15 моделей пасхальных яиц. Мероприятие пройдет 20 апреля у храма Живоначальной Троицы в Свиблове, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Тема росписи — «Святые покровители русского воинства» — выбрана не случайно. 2025-й в России стал Годом Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы», — отметил градоначальник.
Расписные пасхальные яйца появятся и на Тверской площади. «Здесь их украсят порядка 30 студентов творческих вузов и молодые современные художники», — уточнил Собянин.
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 19 по 30 апреля. В программе — творческие и кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Участники научатся печь традиционные куличи и создавать сувениры.
На различных площадках можно будет приобрести товары, сделанные подопечными НКО. В домиках добра «Москва помогает» будут принимать подарки для участников СВО и детей из новых регионов. Гостям фестиваля также предложат помочь животным из приютов в рамках проекта «Четвероногий друг».