Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над Ивановской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ивановской областью. Об этом 16 апреля рассказали в Минобороны России.
«С 08:00 до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов <…> над территорией Ивановской области», — проинформировали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дроны были самолетного типа.
В этот же день Минобороны РФ сообщили о ликвидации двух украинских дронов над Тульской и Рязанской областями. Их уничтожили с 6:35 до 7:00 силами дежурных средств ПВО.