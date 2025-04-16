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Семье ветерана Великой Отечественной войны вернули утерянный орден Красной Звезды

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Семья ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Александра Горелова смогла вернуть орден Красной Звезды, который был утерян.

Фронтовик участвовал в боях на реке Халхин-Гол и сражениях Финской войны. В ВОВ он был командиром взвода автобатальона и часто выполнял рискованные задачи. Некоторые задачи считали невыполнимыми даже наиболее опытные начальники колонны. Так, в своем первом рейсе он провел машины на разгрузку по заснеженной дороге и вернулся на час раньше установленного срока.

Орден Красной Звезды военнослужащий получил за мужество и отвагу. Внучатая племянница Горелова Ирина Носенко поделилась, что он был очень выдержанным и добрым человеком, любил цветы и в особенности фиалки, а также катал своих родственников на машине. По ее словам, он был инвалидом войны, однако водил, как ей казалось, шедеврально.

Подлинные обстоятельства пропажи награды неизвестны, однако приобрел орден коллекционер с русскими корнями в Торонто за $200.

«Орден Красной Звезды Горелова я приобрел примерно 15 лет назад. Они мне показали огромное количество наград. Два мешка наград в целлофановых пакетах. Там было около 200 штук», — поделился старшина военно-исторического клуба 191-й стрелковой дивизии Сергей Еремеев.

В настоящее время на сайте антикварной лавки, где продали орден, в том числе находится большое количество медалей времен Российской империи и Советского Союза. Так, орден Отечественной войны I степени, которого был удостоен фронтовик комвзвода Алексей Патуев, можно приобрести за $616.

Координатор движения «Долгая дорога домой» Марина Самсонова уточнила, что подобные награды возвращаются не только из Канады, но и из других государств, и этим делом занимаются даже не бывшие соотечественники.

«Большой поток. Я думаю, что были как раз 1990-е годы, и там очень много наград было вывезено. Сейчас очень серьезный в этом отношении контроль», — отметила она.

Участники клуба 191-й стрелковой дивизии в Канаде покупают советские ордена и медали, чтобы впоследствии найти их законных обладателей и потомков. Таким образом, семейные реликвии получили уже 90 человек. Потомков Горелова реконструкторы искали на протяжении 15 лет. Его внучатая племянница случайно наткнулась на публикацию в интернете, когда собирала информацию о Горелове.

«Мы все занимаемся покупкой этих госнаград. Естественно, за свой счет, никто это не спонсирует. Это всё из своего кармана. Нам как участникам исторического клуба, любителям истории обидно видеть, что чей-то подвиг, воплощенный в металле, просто продается, как какая-то вещь», — подчеркнул участник клуба реконструкторов 191-й стрелковой дивизии Руслан Рахутин.

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В Москве 18 февраля ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и бывшим узникам фашизма вручили юбилейные медали к 80-летию Победы. Наград также удостоились и участники специальной военной операции.

В 2025 году 9 Мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 0:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.

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