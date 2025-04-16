ВСУ дважды обстреляли Горловку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток дважды обстреляли Горловку. Об этом 16 апреля сообщило управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:15 — населенный пункт Плещеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале управления.
В 06:55 мск был зафиксирован удар по Плещеевке и Никитовскому району Горловки. ВСУ атаковали тремя снарядами 155 мм калибра.
Уточняется, что на территории ДНР, в том числе в Горловке, объявляли о ракетной и авиационной опасности.
ВСУ 13 апреля нанесли удар по Киевскому району Донецка в ДНР из РСЗО HIMARS. В результате него повреждения получили гражданские объекты, в которых выбили остекления, также был разрушен фасад.