Харатьян указал на необходимость передавать молодежи память о ВОВ

Память о Великой Отечественной войне (ВОВ) необходимо передавать молодым поколениям, заявил народный артист России Дмитрий Харатьян.

15 апреля в Ташкенте прошло международное литературно-музыкальное мероприятие из цикла «Чтения Победы», посвященное 80-й годовщине Победы в ВОВ. В акции приняли участие знаменитые актеры, музыканты и общественные деятели.

Для Харатьяна в свою очередь выступить в Ташкенте особенно важно: артист сам родился в Узбекской ССР.

«Здесь жили и родился мой отец. Бабушка здесь жила, мои родственники, но уже, к сожалению, никого не осталось практически. Но память осталась, это важное самое. Эту победу ковало огромное количество национальностей, народностей, этносов. Мы эту память должны нести дальше и передавать молодым поколениям», — отметил он.

В годы Великой Отечественной войны из Узбекистана на фронт отправились около 2 млн человек — каждый третий житель. Солдаты из республики принимали участие во всех ключевых сражениях, в том числе в Ленинградской битве.

Более того, тыл снабжал армию техникой, боеприпасами, продовольствием и одеждой. В Узбекистане от голода и смерти смогли спастись сотни тысяч советских граждан.

Ранее, 14 апреля, министр культуры Ольга Любимова рассказала «Известиям», что в России готовится 190 крупных мероприятий к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне, а общее количество культурных событий, посвященных этой теме, превысит 100 тыс. Праздновать юбилей Победы готовятся все 89 регионов страны, а координирует усилия огромный оргкомитет, в котором участвуют десятки федеральных ведомств.