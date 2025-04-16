В Ивановской области сообщили об отражении атаки беспилотников в Шуе
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Шуе Ивановской области. Об этом 16 апреля сообщили в Telegram-канале правительства региона.
«Силами ПВО Минобороны России в Шуе отражается атака беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указано в заявлении.
В правительстве Ивановской области также отметили, что профильные службы уже ликвидируют последствия атаки дронов.
Ранее в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные силы ПВО перехватили примерно 10 украинских БПЛА над территорией региона. Он добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал и никаких разрушений нет.