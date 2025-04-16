Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия «Действия и солидарность», которыми управляют евроглобалисты, хотят ввести страну в конфликт, уничтожая Гагаузию и Приднестровье. Об этом 16 апреля сообщил депутат верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов, комментируя решение Конституционного суда Молдавии о лишении Гагаузии права назначать прокурора.

«Уничтожение Гагаузской автономии и Приднестровья, управляемость евроглобалистами, курс на разрыв с Россией и СНГ, зеленый свет для подготовки террористов в своей стране», — отметил он на своей странице соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, с 2025 года нынешняя власть «окончательно сбросила маску». Он отметил, что она утвердилась еще в 2020–2021 годах.

Депутат также отметил курс властей Молдавии на разрыв отношений с Россией — торговых, культурных, дипломатических и других.

«Таким образом, есть силы, желающие и втянуть в войну против России, и ликвидировать ПМР (Приднестровскую Молдавскую Республику. — Ред.) и Гагаузию, и превратить саму Молдавию в прибежище террористов», — подчеркнул Сафонов.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул 15 апреля в своем Telegram-канале рассказала, что Санду и ее партия превратили юстицию в инструмент политической расправы над оппозицией. По ее словам, апелляционная палата Кишинева снова отказалась удовлетворить запрос прокуроров о ее помещении в СИЗО, а это доказывает, что все уголовные дела против нее сфабрикованы.