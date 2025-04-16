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В СК сообщили о применении насилия отцом к убившей его 15-летней дочери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Отец, который был убит своей 15-летней дочерью в Москве, применял насилие к подростку и ее сестре, сообщает 16 апреля ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице.

Эти факты были установлены в ходе проведенных следственных действий с дочерьми погибшего, допросов близких родственников семьи и других свидетелей. До этого следователи предварительно выяснили, что отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял в отношении них насилие.

«При производстве допросов и анализа показаний, обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, нашли свое подтверждение. Она передана под присмотр своим родственникам», — сообщает ведомство в Telegram-канале.

По уголовному делу назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная и другие экспертизы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего.

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15 апреля в столичном районе Южное Бутово было найдено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В столичном СК РФ сообщили, что по предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь.

По факту убийства мужчины было возбуждено уголовное дело. Позже следствие выяснило, что между мужчиной и его 20-летней дочерью произошел конфликт на фоне его требования оформить на нее кредит. В ходе ссоры отец кухонным ножом несколько раз замахнулся на девушку и поранил ее ладонь. Младшая дочь, в свою очередь, ударила отца ножом в область шеи. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

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