Учебный самолет ВВС Пакистана потерпел крушение на северо-востоке страны
Учебно-тренировочный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана потерпел крушение неподалеку от города Вихари в провинции Пенджаб, оба пилота успели катапультироваться, сообщает 15 апреля местная газета The Express Tribune.
По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность, произошедшая во время полета. На месте авиакатастрофы находятся спасатели, пожарная команда, работают правоохранители.
«Полиция сообщила, что оба пилота успешно катапультировались с парашютами в безопасное место до крушения. О пострадавших или погибших не сообщалось», — добавляет СМИ.
Отмечается, что это уже вторая авария с участием легкомоторного самолета в регионе за последнее время, что ставит под сомнение действующие протоколы безопасности полетов и техническое обслуживание самолетов в частной авиации.
13 апреля немецкая газета Bild сообщила, что в результате крушения небольшого самолета на севере Германии погибли два человека. По данным издания, самолет упал на территорию сталелитейной компании Salzgitter AG в городе Зальцгиттер (федеральная земля Нижняя Саксония), врезавшись между двумя цехами, из-за чего произошло возгорание. Оба пилота погибли.