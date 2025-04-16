Российские средства ПВО сбили два БПЛА над Тульской и Рязанской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тульской и Рязанской областями. Об этом 16 апреля сообщили в Минобороны России.
«С 6:35 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Рязанской области», — рассказали в ведомстве.
Ранее 16 апреля в Минобороны сообщили, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Уточняется, что девять БПЛА были перехвачены над Воронежской областью, еще восемь — над Белгородской областью, над Курской областью — четыре дрона, по два — над Липецкой областью и Крымом, и последний дрон был уничтожен над территорией Московского региона.