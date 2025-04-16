Росгвардия уничтожила бронетранспортер M113 ВСУ в Сумской области
Спецназ Росгвардии ликвидировал бронетранспортер M113 производства США Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что бронетранспортер уничтожили с помощью оптоволоконных дронов-камикадзе, а повторным запуском было зафиксировано результативное поражение цели.
Также сообщается, что в ходе попытки эвакуации подбитой техники был поражен личный состав украинских сил.
В этот день сообщалось, что артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и расчет миномета ВСУ на южнодонецком направлении. Уточняется, что выстрелы артиллеристов корректировали в режиме реального времени с помощью беспилотников.