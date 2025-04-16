Синоптик сообщил о потеплении 16 апреля в Москве до +21 градуса
В Москве в среду, 16 апреля, будет солнечная погода, воздух прогреется до +21 градуса в соответствии с климатической нормой мая — начала июня, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня в столичном регионе на фоне повышенного атмосферного давления сохранится солнечная и сухая погода. Температура воздуха в Москве — +18…+21 градус, по области — +17…+22 градуса тепла», — приводит слова синоптика «РИА Новости».
Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 1–6 м/с. Атмосферное давление будет стабильным — 758 мм рт. ст.
В Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в столице в среду днем будет колебаться от +19 до +21 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +6. Переменная облачность, без осадков. В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градуса, а ночью температура может упасть до +3.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 14 апреля рассказала «Известиям», что на неделе с 14 по 20 апреля температура воздуха начнет стремительно расти в Москве и области. Так, уже к субботе в столице ожидается +20…+22 градуса.