Число раненных при взрыве полицейского грузовика в Пакистане увеличилось до 20

Число раненных в результате взрыва самодельной бомбы возле полицейского автобуса увеличилось до 20. Об этом 16 апреля сообщила газета Dawn.

Инцидент произошел в районе Мастунг провинции Белуджистан, примерно в 35 км от города Кветта. По данным правоохранителей, автобус перевозил 35 полицейских для обеспечения безопасности митинга Национальной партии Белуджистана, когда рядом с транспортом сработало взрывное устройство.

«Мы получили три тела и 20 раненых», — сообщили в больнице имени Наваба Райсани.

По предварительным данным, взрывчатка была заложена в мотоцикл и приведена в действие дистанционно.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что в результате взрыва полицейского грузовика в пакистанской провинции Белуджистан погибли три человека. Представитель правительства Белуджистана сообщил, что двое раненых находятся в критическом состоянии.