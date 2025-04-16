Пенсионерка погибла при пожаре в деревне Башкирии
В деревне Талалаевка Стерлитамакского района Башкирии произошел пожар в частном бревенчатом доме, в ходе происшествия погибла пожилая женщина, ее дочь и внуки смогли спастись. Об этом 16 апреля сообщает Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан.
Оперативно прибывшие на место пожарные и добровольцы ликвидировали возгорание на площади 24 кв. м. Его причина в настоящий момент устанавливается.
«К сожалению, в ходе тушения обнаружена погибшая 74-летняя женщина. Дознавателем МЧС России установлено, что в доме в момент пожара также находились дочь погибшей и два внука, которые успели выйти из дома», — отмечено в Telegram-канале ведомства.
14 апреля жилой дом загорелся в селе Хомутово Иркутской области, в результате погибла женщина. В момент пожара в двухэтажном жилом доме женщина находилась со своими сыновьями. После того как старший смог выбраться через окно на улицу, братья вызвали пожарных и попытались попасть внутрь, чтобы помочь матери спастись, однако из-за сильного задымления сделать им это не удалось. Тело 63-летней женщины позже обнаружили спасатели.