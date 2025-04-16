В Театре Вахтангова состоялась премьера спектакля «Солнце Ландау»
В Театре Вахтангова состоялась премьера спектакля о судьбе выдающегося советского физика, нобелевского лауреата Льва Ландау. Режиссер постановки под названием «Солнце Ландау» Анатолий Шульев представил великого физика мятущимся, страдающим и непонимаемым.
Причиной авторы спектакля считают психическое заболевание, которым ученый страдал с детства. В судьбе Льва Ландау, как в зеркале, отразилась жизнь страны и мира в первой половине XX века. Спектакль режиссер характеризует как «вспышки памяти». Зрители вместе с героем перемещаются во времени, узнавая знаковые события его жизни.
«Самая большая тайна — это наше сознание. Откуда оно берется, если мир — это всего лишь вибрации квантовых полей? Может быть, оно и есть начало всего? И наша жизнь есть воображение Бога? Нет ничего увлекательнее, чем заглянуть в голову другого человека. Тем более такого интересного, как Лев Ландау. Увидеть, как в нем соединяются, казалось бы, несоединимые вещи», — поделился Шульев.
Над сценической версией биографии нобелевского лауреата работали коллективно на репетициях. Спектакль рождался в разборах документов, мемуаров, писем, выступлений Льва Ландау и его современников. Так появилась четырехчасовая постановка.
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