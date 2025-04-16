Реклама
Прямой эфир
Мир
Нечаев заявил о готовности РФ работать с правительством Мерца
Экономика
Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены
Мир
Президент Колумбии заявил о нарушениях в президентских выборах в Эквадоре
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали отсутствие осадков и до +21 градуса в Москве 16 апреля
Мир
Более 20 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе
Мир
Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Мир
Украина нарушила мораторий на удары по энергетической инфраструктуре 107 раз
Происшествия
Операция по спасению горняков из шахты «Садкинская» успешно завершилась
Мир
Посол РФ заявил о попытках замалчивания в ФРГ роли СССР в победе над нацизмом
Мир
Посольство КНР в Аргентине обвинило США в клевете после визита Бессента в страну
Армия
В зону СВО начали поступать БПЛА-ретрансляторы «Пересмешник»
Мир
Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас
Мир
Нарышкин и Лукашенко на встрече в Минске обсудили проблемы международной обстановки
Мир
Трамп указал на снижение инфляции и цен на продукты в США из-за пошлин
Мир
Госдеп США одобрил продажу ракет Stinger Марокко на $825 млн
Мир
Министр Сербии усомнилась в смысле присоединения страны к ЕС
Общество
Фанаты Техника заклеили изображение Виктора Цоя в Санкт-Петербурге

В Театре Вахтангова состоялась премьера спектакля «Солнце Ландау»

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Театре Вахтангова состоялась премьера спектакля о судьбе выдающегося советского физика, нобелевского лауреата Льва Ландау. Режиссер постановки под названием «Солнце Ландау» Анатолий Шульев представил великого физика мятущимся, страдающим и непонимаемым.

Пролетели над гнездом: в Театре Образцова построили дурдом
В спектакле «Чайка по имени» авторы объединяют Баха с современностью

Причиной авторы спектакля считают психическое заболевание, которым ученый страдал с детства. В судьбе Льва Ландау, как в зеркале, отразилась жизнь страны и мира в первой половине XX века. Спектакль режиссер характеризует как «вспышки памяти». Зрители вместе с героем перемещаются во времени, узнавая знаковые события его жизни.

«Самая большая тайна — это наше сознание. Откуда оно берется, если мир — это всего лишь вибрации квантовых полей? Может быть, оно и есть начало всего? И наша жизнь есть воображение Бога? Нет ничего увлекательнее, чем заглянуть в голову другого человека. Тем более такого интересного, как Лев Ландау. Увидеть, как в нем соединяются, казалось бы, несоединимые вещи», — поделился Шульев.

Над сценической версией биографии нобелевского лауреата работали коллективно на репетициях. Спектакль рождался в разборах документов, мемуаров, писем, выступлений Льва Ландау и его современников. Так появилась четырехчасовая постановка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всегда говори Дау: в Театре Вахтангова препарировали нобелевского лауреата

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025