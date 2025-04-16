Временные ограничения ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG) и Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
Ранее 8 апреля представитель Росавиации сообщал, что в аэропортах Саратова и Ульяновска ввели временные ограничения на работу. Позже он заявил, что ограничения были сняты.