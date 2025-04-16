Автор хорроров Бейтс рассказал о хорошем отношении к России

Россия была первой зарубежной страной, купившей права на некоторые из книг автора хорроров-бестселлеров, канадского австралийца Джереми Бейтса, и он никогда не думал о том, чтобы прекратить сотрудничество с нашей страной после февраля 2022 года. Об этом Бейтс рассказал в интервью «Известиям» накануне выхода своей книги «Эволюция M» на русском языке в издательстве «Иностранка».

«Я верю, что истории должны распространяться как можно шире, и я радуюсь, когда мои книги находят читателей в разных уголках мира. И продажа прав международным издателям, в том числе и в России, — часть этого стремления. Более того, Россия была первой зарубежной страной, купившей права на некоторые из моих книг, поэтому она занимает особое место в моей душе», — поделился писатель.

Книга Бейтса «Эксперимент S» основана на легенде об эксперименте со сном, якобы проводившемся в СССР. Mountain of the Dead основан на истории о гибели группы Дятлова, а один из главных героев книги «Остров кукол» — русский. Писатель подчеркнул, что не верит в связь характера и национальности человека.

«Я много путешествовал и встречался с людьми со всего мира, и они все разные. Мне нравится, чтобы мои персонажи тоже были разными, из разных слоев общества. В моих романах сюжет определяет место действия, а не наоборот», — сообщил Бейтс.

Он рассказал, что никогда не был в России, но поделился, что хотел бы приехать однажды.

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