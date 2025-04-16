Реклама
Прямой эфир
Мир
Нечаев заявил о готовности РФ работать с правительством Мерца
Экономика
Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены
Мир
Президент Колумбии заявил о нарушениях в президентских выборах в Эквадоре
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали отсутствие осадков и до +21 градуса в Москве 16 апреля
Мир
Более 20 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе
Мир
Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Мир
Украина нарушила мораторий на удары по энергетической инфраструктуре 107 раз
Происшествия
Операция по спасению горняков из шахты «Садкинская» успешно завершилась
Мир
Посол РФ заявил о попытках замалчивания в ФРГ роли СССР в победе над нацизмом
Мир
Посольство КНР в Аргентине обвинило США в клевете после визита Бессента в страну
Армия
В зону СВО начали поступать БПЛА-ретрансляторы «Пересмешник»
Мир
Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас
Мир
Нарышкин и Лукашенко на встрече в Минске обсудили проблемы международной обстановки
Мир
Трамп указал на снижение инфляции и цен на продукты в США из-за пошлин
Мир
Госдеп США одобрил продажу ракет Stinger Марокко на $825 млн
Мир
Министр Сербии усомнилась в смысле присоединения страны к ЕС
Общество
Фанаты Техника заклеили изображение Виктора Цоя в Санкт-Петербурге

Автор хорроров Бейтс рассказал о хорошем отношении к России

0
EN
Фото: Издательство "Иностранка"
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия была первой зарубежной страной, купившей права на некоторые из книг автора хорроров-бестселлеров, канадского австралийца Джереми Бейтса, и он никогда не думал о том, чтобы прекратить сотрудничество с нашей страной после февраля 2022 года. Об этом Бейтс рассказал в интервью «Известиям» накануне выхода своей книги «Эволюция M» на русском языке в издательстве «Иностранка».

Читай-геймер: в РФ выходит новая книга автора «Кровь, пот и пиксели»
Монументальный труд о создателях «Варкрафта» переведен и скоро появится в российских книжных

«Я верю, что истории должны распространяться как можно шире, и я радуюсь, когда мои книги находят читателей в разных уголках мира. И продажа прав международным издателям, в том числе и в России, — часть этого стремления. Более того, Россия была первой зарубежной страной, купившей права на некоторые из моих книг, поэтому она занимает особое место в моей душе», — поделился писатель.

Книга Бейтса «Эксперимент S» основана на легенде об эксперименте со сном, якобы проводившемся в СССР. Mountain of the Dead основан на истории о гибели группы Дятлова, а один из главных героев книги «Остров кукол» — русский. Писатель подчеркнул, что не верит в связь характера и национальности человека.

«Я много путешествовал и встречался с людьми со всего мира, и они все разные. Мне нравится, чтобы мои персонажи тоже были разными, из разных слоев общества. В моих романах сюжет определяет место действия, а не наоборот», — сообщил Бейтс.

Он рассказал, что никогда не был в России, но поделился, что хотел бы приехать однажды.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Джереми Бейтса «Известиям»:

«Готов ли я к отношениям с русской девушкой? Конечно!»

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025