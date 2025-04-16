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В зону СВО начали поступать БПЛА-ретрансляторы «Пересмешник»

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Фото: пресс-служба ЦБСТ
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В зону проведения спецоперации начали поступать БПЛА-ретрансляторы «Пересмешник», при помощи которых можно увеличить боевой радиус разведывательного или ударного беспилотника, а также повысить скрытность позиции операторов. Это затруднит определение места расположения расчетов БПЛА, что поможет избежать ответных ударов, рассказали «Известиям» разработчики аппарата из конструкторского бюро «Стратим».

Под крышей дрона: как проходят тренировки операторов БПЛА
Беспилотчики не только отрабатывают свои задачи, но и помогают пехоте

Беспилотники «Пересмешник» зависают на высоте 100–150 м над одной точкой, что помогает уверенно ретранслировать сигнал.

«Он может это делать без помощи глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС)», — объяснил основатель КБ «Стратим» с позывным Оби-Ван.

Таким образом аппараты обеспечивают усиление сигналов на расстояниях более 10 км в условиях открытой местности и более 5 км в условиях городской застройки. Время в полете — 40 минут.

Увеличение дистанции работы повышает безопасность операторов дронов, сообщил редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

«Засечь оператора дрона, если он не в 3–5 км от фронта, а дальше, гораздо сложнее. Кроме того, радиотехнические системы противника найдут дрон-ретранслятор, а не пункт управления, где находится оператор. Это позволит обеспечить безопасность и сохранить жизни операторов наших БПЛА», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пустить «Пересмешника»: в зону СВО начали поступать новые дроны-ретрансляторы

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