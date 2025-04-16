В зону СВО начали поступать БПЛА-ретрансляторы «Пересмешник»
В зону проведения спецоперации начали поступать БПЛА-ретрансляторы «Пересмешник», при помощи которых можно увеличить боевой радиус разведывательного или ударного беспилотника, а также повысить скрытность позиции операторов. Это затруднит определение места расположения расчетов БПЛА, что поможет избежать ответных ударов, рассказали «Известиям» разработчики аппарата из конструкторского бюро «Стратим».
Беспилотники «Пересмешник» зависают на высоте 100–150 м над одной точкой, что помогает уверенно ретранслировать сигнал.
«Он может это делать без помощи глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС)», — объяснил основатель КБ «Стратим» с позывным Оби-Ван.
Таким образом аппараты обеспечивают усиление сигналов на расстояниях более 10 км в условиях открытой местности и более 5 км в условиях городской застройки. Время в полете — 40 минут.
Увеличение дистанции работы повышает безопасность операторов дронов, сообщил редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев.
«Засечь оператора дрона, если он не в 3–5 км от фронта, а дальше, гораздо сложнее. Кроме того, радиотехнические системы противника найдут дрон-ретранслятор, а не пункт управления, где находится оператор. Это позволит обеспечить безопасность и сохранить жизни операторов наших БПЛА», — отметил он.
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Пустить «Пересмешника»: в зону СВО начали поступать новые дроны-ретрансляторы