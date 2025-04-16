Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Башкирии
В Башкирии из-за пожара в частном жилом доме погибли мужчина и женщина. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба МЧС по региону.
«В селе Благовар Благоварского района произошел пожар в частном доме. Огнеборцы МЧС России, прибыв на место, ликвидировали открытое горение на 24 «квадратах», — указали в ведомстве.
К ликвидации возгорания были привлечены 16 человек личного состава и шесть единиц техники. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.
В этот же день четыре человека погибли при пожаре в Челябинской области. Уточняется, что в операции по тушению пожара были задействованы 44 человека, а также 14 единиц техники. Обстоятельства и причина возгорания в настоящий момент выясняются.