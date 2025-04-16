План Tesla по производству новых моделей приостановлен из-за тарифов

Компания Tesla заморозила план по производству электрических грузовиков Cybercab и Semi из-за тарифов на комплектующие из Китая, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом в среду, 16 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Планы Tesla по поставкам комплектующих из Китая для электрических грузовиков Cybercab и Semi в Соединенных Штатах были приостановлены после того, как президент [США] Дональд Трамп повысил тарифы на китайские товары на фоне торговой войны», — следует из публикации.

Как указано, такие ограничительные меру могут сорвать планы Tesla по запуску массового производства долгожданных моделей.

По данным агентства, компания планировала начать поставки компонентов в ближайшие месяцы, чтобы начать тестовое производство двух моделей в октябре и массового производства в 2026 году.

При этом источник издания уточнил, что Tesla была готова взять на себя дополнительные расходы, когда Трамп ввел тариф на китайские товары в размере 34%. Но когда он превысили это значение, Tesla приостановила свои планы.

8 апреля сообщалось, что состояние владельца компаний Tesla и SpaceX, главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска опустилось ниже отметки $300 млрд впервые с ноября. Уточняется, что бумаги компании упали более чем на 50% по сравнению с рекордным уровнем, который наблюдался в середине декабря 2024 года.

Кроме того, 7 апреля стало известно, что Маск обратился к Трампу с просьбой отменить высокие пошлины на товары из других стран, поскольку тарифы могут принести вред компании Tesla.

Ранее, 2 апреля, Трамп сообщил о введении базовых пошлин в 10% для всей поставляемой в США продукции. При этом тарифы для ЕС повысят до 20%, а на товары из Китайской Народной Республики (КНР) — до 34%.