Трамп указал на снижение инфляции и цен на продукты в США из-за пошлин
Цены на продукты питания и прочие товары в Соединенных Штатах снижаются на фоне рекордного увеличения пошлин на импорт. Об этом 15 апреля сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Соединенные Штаты принимают рекордные цифры в виде пошлин, при этом стоимость почти всех продуктов снижается, включая бензин, продукты питания и почти всё остальное», — заявил он.
При этом Трамп добавил, что аналогичным образом введение тарифов привело к снижению темпов инфляции.
«Обещания даны, обещания выполнены!» — заключил американский лидер.
2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.
9 апреля президент Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.