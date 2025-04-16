Более 20 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе
По меньшей мере 23 человека погибли за последние сутки в секторе Газа в результате авиаударов Израиля. Об этом в среду, 16 апреля, сообщила телекомпания Al Jazeera со ссылкой на медиков.
«По меньшей мере 23 человека были убиты в результате израильских нападений на территории сектора Газа с рассвета вторника, и продолжают поступать сообщения о новых нападениях и жертвах», — следует из публикации.
По данным генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на полевой госпиталь на юге сектора Газа девять человек получили ранения и один погиб.
15 апреля турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.