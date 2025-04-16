Украина нарушила мораторий на удары по энергетической инфраструктуре 107 раз
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 107 ударов по объектам энергетической инфраструктуры России с момента введения моратория 18 марта. Такие данные привели в пресс-службе Минобороны.
Атаки дронами, ракетами HIMARS и артиллерийские обстрелы повторяются ежедневно. Россия последовательно соблюдает условия моратория, тогда как «украинская сторона не выполняла и не выполняет его», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Попытки ВСУ вывести из строя энергообъекты на территории России, включая те, что связаны с транзитом в Европу и Казахстан, носят системный характер.
«Противник использовал беспилотные летательные аппараты, которые летят на сотни километров. HIMARS он тоже применял, но реже», — пояснил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, украинские удары приводили к локальному обесточиванию районов, но не смогли парализовать российскую энергосистему благодаря работе систем противовоздушной обороны (ПВО).
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