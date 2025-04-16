Над Воронежской областью силы ПВО сбили около 10 дронов
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили примерно 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Воронежской области. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«ПВО было обнаружено и уничтожено около 10 [БПЛА]», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Гусев добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал и никаких разрушений нет.
Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что за сутки силы ПВО сбили 304 беспилотника Вооруженных сил Украины. Также были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.